Prende una bici a noleggio a Milano Marittima e arriva a Cesenatico in stato confusionale: anziano soccorso dalla Polizia

Nei giorni scorsi una volante del Presidio Estivo di Polizia di Cesenatico, è stata avvicinata da alcuni passanti che hanno allertato gli agenti sulla presenza di una persona anziana, che dava la sensazione di essersi smarrita. I poliziotti hanno preso contatti con l’anziano signore che, in effetti, è parso leggermente confuso e, pur ricordandosi come si chiamava, non è stato in grado di riferire dove alloggiasse e dove fossero i suoi cari. L’uomo si trovava in sella ad una bicicletta, che poi si è appurato che aveva preso a noleggio a Milano Marittima, per poi giungere in centro a Cesenatico, senza rendersi conto dei chilometri percorsi e di allontanarsi così tanto dalla casa delle vacanze.

Dagli accertamenti sulla bicicletta, svolti dagli agenti con accuratezza e velocità, è stato possibile quindi risalire ad un esercizio pubblico di noleggio di bici ed altro sito a Milano Marittima. Tramite il contatto con i dipendenti del negozio e le informazioni ulteriori acquisite dall’anziano, gli agenti sono riusciti a rintracciare la moglie dell’uomo, intercettandola mentre, piuttosto preoccupata della sorte del marito, stava già sporgendo denuncia per la scomparsa del coniuge.

La volante ha quindi raggiunto la località ove si trovava la donna per riaffidarle il marito e si è passati così da una disavventura che poteva segnare una bella vacanza, ad un epilogo a lieto fine, con i coniugi, rispettivamente di ottanta e settant’anni della provincia di Rovigo, che si sono potuti riabbracciare, ringraziando i poliziotti per aver risolto il caso in breve tempo e riaccompagnato l’uomo a casa. Anche in questo caso, l’ottima professionalità e gestione dell’evento da parte dei giovani agenti, ha fatto sì che una situazione potenzialmente critica, sia stata brillantemente risolta in breve tempo, permettendo così alla coppia di continuare in tranquillità la vacanza.