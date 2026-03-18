Porto Canale di Cesenatico premiato al Ministero della Cultura: “Valorizza il patrimonio identitario”

Il Ministero della Cultura ha premiato ieri il Porto Canale di Cesenatico, un riconoscimento prestigioso per il progetto di valorizzazione dell’ormeggio delle barche tradizionali. A rappresentate il Comune di Cesenatico a Roma sono stati l’assessora Emanuela Pedulli e Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria. Nella motivazione - a firma del Ministro Alessandro Giuli - si legge: “Per l’originalità e l’importanza dell’iniziativa di valorizzazione del patrimonio di competenze e pratiche artigianali che sono elemento identitario e vivo del paesaggio costiero e della marineria locale. Il recupero del patrimonio identitario e delle pratiche tradizionali di questi territori costieri può costituire un esempio virtuoso e replicabile per gran parte delle coste italiane, scongiurando il rischio dell’abbandono delle pratiche veliche tradizionali e di perdita delle competenze dei mastri d’ascia e delle marinerie locali”.

La creazione di un porto storico con un’area riservata all’ormeggio delle barche tradizionali è una “buona pratica” che nel tempo ha riscosso importanti riconoscimenti ed è diventata un modello replicato in diverse parti d’Italia e anche in Croazia.

«La segnalazione che abbiamo ricevuto dal Ministero della Cultura è un traguardo importante, l’ennesimo riconoscimento per tutto il lavoro del Museo della Marineria. Il nostro Porto Canale con le sue barche storiche non è solo un qualcosa da vedere e visitare ma rappresenta una comunità che ogni giorno vive e lavora per far vivere la tradizione di Cesenatico», ha detto l’assessora Emanuela Pedulli.