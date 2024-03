Pesce luna spiaggiato tra Gatteo e Villamarina VIDEO

L’enorme disco di un pesce luna si è spiaggiato tra Villamarina e Gatteo Mare. L’inconfondibile esemplare di Mola mola, se si vuole usare il nome scientifico, ha sempre suscitato le fantasie più strane per le sue fattezze e le sue dimensioni, visto che può arrivare a misurare fino a tre metri di lunghezza e pesare un paio di tonnellate. Quello finito in zona Cesenatico potrebbe avere un peso sui 3 quintali. Questa specie, che non ha alcun valore commerciale, è poco diffusa in Adriatico, dato che predilige mari caldi. Gli avvistamenti in Alto Adriatico sono rarissimi.

La caratteristica forma ovoidale, particolarmente compressa sui fianchi, fa apparire il pesce luna come un disco galleggiante in verticale sull’acqua, con la grande pinna dorsale nella parte posteriore del corpo che spunta tra i flutti. A dispetto della sua mole, si ciba di meduse piccoli pesci, echinodermi e alghe. Talvolta gli esemplari vecchi e ormai vicini alla morte, come probabilmente in questo caso, finiscono per spiaggiarsi.