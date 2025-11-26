Parcheggiare a Cesenatico: nuovo scambiatore a Ponente pronto per l’estate 2026

A Cesenatico sarà pronto per l’estate 2026 il nuovo grande parcheggio scambiatore di Ponente situato in via Mazzini nella zona adiacente al cimitero capoluogo: un’area di oltre 10mila metri realizzata completamente con materiale permeabile, oltre 90 nuove piantumazioni e più di 400 posti. Verrà creato un percorso ciclo pedonale per arrivare sul lungomare di Ponente in pochi minuti. L’investimento totale sarà di 400.000 euro.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «Questo grande parcheggio scambiatore si inserisce nella strategia del nuovo waterfront di Ponente che potrà contare su oltre 400 posti per parcheggiare con una via ciclopedonale perfetta per raggiungere la spiaggia in pochi minuti. Tutto verrà realizzato con materiale permeabile, senza asfalto, con la presenza di verde e grande attenzione alla sostenibilità».