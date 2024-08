«Facciamo quello che abbiamo chiamato lo sciopero gentile, abbiamo scelto orario breve per limitare le conseguenze per i clienti, ma dobbiamo manifestare il nostro disagio. Non vogliamo sparire come aziende, riteniamo di avere il diritto di continuare a lavorare». A Cesenatico molti stabilimenti balneari hanno aderito alla protesta indetta per il 9 agosto 2024 chiudendo gli ombrelloni dalle 7.30 alle 9.30 per chiedere regole certe rispetto al tema delle concessioni.