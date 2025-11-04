Cesenatico, oltre 70mila presenze per “Il Pesce fa Festa”

All’indomani de “Il Pesce fa festa” organizzatori contenti e soddisfatti. Per un evento che non è solo pesce da gustare a sazietà, ma anche indice di partecipazione e gradimento tra la gente, che muove l’economia e quindi anche l’immagine cittadina, coinvolgendo anche ristoranti, negozi, alberghi, extraricettivo. Tutto questo alimentato dai 2.500 metri quadri di estensione del perimetro della festa del pesce, nel cuore di Cesenatico. Tantissima la partecipazione: la stima è di oltre 70mila presenze, con tante persone arrivate da fuori regione e la presenza anche di un certo numero di stranieri.

Il primo bilancio

È il bilancio di sintesi che riportano Confesercenti e Confcommercio, autori della rassegna dedicata alla cucina di mare. «Si è lavorato bene, con un po’ meno giornate utili, rispetto al passato, dato che le giornate festive coincidevano con il solo fine settimana - osserva Roberto Fantini segretario di Confcommercio e dell’associazione dei ristoratori Arte in Cucina -. La macchina organizzativa ha funzionato alle perfezione. Non ci sono stati problemi agli stand, né a livello di sicurezza e di viabilità. I parcheggi strapieni sì, ma è anche riscontro che tanta gente ha scelto Cesenatico e questa manifestazione come meta di riferimento». E a questo proposito ha funzionato bene il servizio navetta con due linee da Levante, una da Ponente, a cui si è aggiunta qui una quarta messa a disposizione dal Cesenatico Camping Village. Richiama Fantini: «Un paio di constatazioni: la gradita presenza di un certo numero di stranieri e il fatto che molti nostri ospiti a tavola, arrivavano anche da fuori Emilia Romagna. Sono persone che si sono fidelizzate negli anni: sanno chi siamo, non hanno difficoltà a trovarci allo stand. Per chi è in camper o soggiorna in hotel e campeggio, è ritornato a mangiare anche più volte nel corso dei giorni».

Hotel e campeggio pieni