Cesenatico, oltre 70mila presenze per “Il Pesce fa Festa”

All’indomani de “Il Pesce fa festa” organizzatori contenti e soddisfatti. Per un evento che non è solo pesce da gustare a sazietà, ma anche indice di partecipazione e gradimento tra la gente, che muove l’economia e quindi anche l’immagine cittadina, coinvolgendo anche ristoranti, negozi, alberghi, extraricettivo. Tutto questo alimentato dai 2.500 metri quadri di estensione del perimetro della festa del pesce, nel cuore di Cesenatico. Tantissima la partecipazione: la stima è di oltre 70mila presenze, con tante persone arrivate da fuori regione e la presenza anche di un certo numero di stranieri.