Nuovo corso a Cesenatico per il nuoto in acque libere

Rari Nantes Romagna, in collaborazione con Uisp Forlì Cesena, annuncia il proprio impegno nel promuovere attività sportive estive, organizzando un ciclo di allenamenti dedicati al nuoto in acque libere, rivolto a tutti gli appassionati e sportivi desiderosi di scoprire e approfondire questa disciplina.

L’iniziativa si svolgerà presso lo stabilimento I Diamanti di Cesenatico, un ambiente ideale per la pratica in tutta sicurezza, dal 16 giugno al 4 settembre, ogni giovedì dalle 18:30 alle 20.

Il corso, aperto a tutti i maggiorenni, si propone di fornire conoscenze pratiche e teoriche sul nuoto in acque libere, una disciplina sempre più apprezzata dagli amanti del mare e dell’aperta natura. Sotto la guida di un allenatore federale qualificato, i partecipanti avranno l’opportunità di comprendere cosa comporta affrontare il nuoto in acque libere, imparando a gestire lo sforzo, impostare strategie di gara e ottimizzare le tecniche di nuoto in condizioni di mare.

Le sessioni saranno strutturate per offrire un approccio graduale, adatto sia a chi si approccia per la prima volta a questa disciplina sia a chi desidera perfezionare le proprie capacità in vista di competizioni o semplicemente vivere l’esperienza del nuoto in acqua aperta in modo più consapevole e sicuro.

Per maggiori dettagli e iscrizioni:

Telefono: 392-5501074

Email: rarinantesromagna@gmail.com