Cesenatico
Antonio Lombardi
Sono già cominciati i preparativi per il Natale alla Fondazione “La Nuova Famiglia”. Nei laboratori si sta già lavorando a pieno ritmo per confezionare i cesti regalo la cui vendita consentirà di finanziare le attività della Fondazione. Un progetto, quello scelto per quest’anno, che abbraccia la sostenibilità ambientale. I cesti saranno confezionati, infatti, dentro cassette “total green” realizzate con legno 100% riciclato. I ragazzi del Centro socio occupazionale le colorano, le disegnano, decorano la carta, impreziosiscono il pacco con oggetti in ceramica di design anche su tema natalizio e poi le confezionano, riempiendole di specialità gastronomiche.