Nove Colli, l’ospite d’onore è Isaac Del Toro, il campione messicano “sammarinese”

CESENATICO. Il 24 maggio la Granfondo Nove Colli accoglierà un protagonista assoluto del ciclismo internazionale: Isaac Del Toro. Il talento messicano della UAE Team Emirates XRG, che molti vedono come uno dei possiibili vincitori di grandi giri dei prossimi anni, sarà al via come ospite d’onore della 55ª edizione, vivendo da protagonista l’intero weekend della manifestazione.

Del Toro sarà infatti presente già da sabato al Villaggio Nove Colli, partecipando agli eventi collaterali e incontrando i novecollisti tra stand e attività dedicate. Vivendo a San Marino, conosce bene il territorio romagnolo e alcuni dei tratti più iconici del percorso. Un altro grande nome si aggiunge alla storia della Nove Colli, da oltre 50 anni punto di riferimento del ciclismo amatoriale internazionale.