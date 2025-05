Nove Colli 2025: come cambia la viabilità a Cesenatico

Domenica 18 maggio è in programma la 54esima edizione della Nove Colli, un appuntamento irrinunciabile della primavera di Cesenatico. Ecco tutte le modifiche alla viabilità previste.

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione in viale Carducci, nel tratto compreso fra via Zara e via Deledda, dalle ore 07 del 16/05/2025 alle ore 24 del 19/05/2025 (anche al fine di consentire l’installazione e successiva rimozione di tutte le infrastrutture relative al traguardo) con pre chiusura per i veicoli di massa superiore a t. 3,5 in via Dante per Carducci (ad eccezione dei veicoli di Hera per raccolta rifiuti).

Senso unico di marcia con direzione di marcia mare-monte in via Deledda tratto fra via Carducci e via Dei Mille e divieto di sosta con rimozione in tutta la via Deledda dalle ore 07 del 16/05/2025 alle ore 24 del 19/05/202; in viale Carducci, nel tratto compreso fra via Deledda e via Mantegna e da via Zara a via Torino, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati dalle ore 00 del 18/05/2025 alle ore 21 del 18/05/2025;

in viale Carducci, nel tratto fra via Dante e via Mantegna, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 fino alle ore 08 del 18/05/2025 con prechiusura in via L.B. Alberti: in via Dante Alighieri nel tratto fra via Mengoni e via Bramante, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 fino alle ore 20 del 18/05/2025;

in via Dante Alighieri nel tratto tra via Carducci e via dei Mille, ambo i lati, il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07 del 16/05/2025 fino alle ore 20 del 18/05/2025;

in via Dei Mille, nel tratto compreso fra via Zara e Dante Alighieri, il divieto di transito dalle ore 04 alle ore 21 del giorno 18/05/2025, eccetto residenti e coloro che intendono recarsi presso attività economiche di via Dei Mille nel tratto Zara Deledda;

in via Dei Mille fra via Panzini e Dante Alighieri il divieto di sosta con rimozione dalle ore 01 alle ore 19 del giorno 18/05/2025;

in via Deledda, nel tratto compreso tra viale Carducci e viale dei Mille, istituzione temporanea del senso unico di marcia in direzione monte e del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 7 del 16/05/2025 fino alle ore 21 del 19/05/2025;

in via Deledda nel tratto compreso fra via Carducci e il mare dalle ore 7, del 16/05/2025 fino alle ore 21 del 19/05/2025;

in via Quasimodo il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 alle ore 21 del giorno 18/05/2025; in via Svevo, divieto di transito e sosta con rimozione dalle ore 00 alle ore 21 del 18/05/2025; in via Cesenatico, nel tratto compreso fra viale Cecchini e la Via S. Pellegrino il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione a partire dalle 05 alle ore 07.30 del giorno 18/05/2025;

in via Torino, nel tratto compreso fra via Carducci e via Saffi, il divieto di transito dalle ore 05 alle ore 07.30 del giorno 18/05/2025, con pre chiusura in tutte le traverse di via Venezia ed in via Montello;

in via Torino, nel tratto compreso fra via Carducci e via Saffi, il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 alle ore 8 del giorno 18/05/2025;

in via Saffi, nel tratto compreso fra via Torino e via Trento , il divieto di transito dalle ore 05 alle ore 7.30, del giorno 18/05/2025, con prechiusura in via Saffi per Via Roma, Saffi per Donizetti;

in via Saffi, nel tratto compreso fra via Torino e via Trento, il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00 alle ore 07.30, del giorno 18/05/2025 con pre chiusura nelle traverse; in via Trento, nel tratto compreso fra via Saffi ed il sottopasso ferroviario, il divieto di transito dalle ore 05 alle ore 07.30, del giorno 18/05/2025, con pre chiusura in via Negrelli per via di collegamento con via Saffi (zona Coop) ed in via Trento per della Repubblica ed in via Trento per Della Libertà;

nel Cavalcaferrovia di via Saffi/Bramante, il divieto di transito dalle ore 08.30 alle ore 19 del giorno 18/05/2025;

in via Rigossa nel tratto compreso fra via Fenili e via Fiorentina il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 07 alle ore 20 del giorno 18/05/2025;

in via Rigossa nel tratto compreso fra via Fenili e via Fiorentina il divieto di transito, dalle ore 08.30 alle ore 19 del giorno 18/05/2025;

in via Fiorentina nel tratto compreso fra via Rigossa e via Fossa il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 07 alle ore 20 del giorno 18/05/2025;

in via Fiorentina nel tratto compreso fra via Rigossa e via Fossa il divieto di transito, dalle ore 08.30 alle ore 19.0 del giorno 18/05/2025;

in via Fossa nel tratto compreso fra via Fiorentina e via Litorale Marina il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 07 alle ore 20 del giorno 18/05/2025; in via Fossa ( nel tratto di competenza del comune di Cesenatico) nel tratto compreso fra via Fiorentina e via Litorale Marina il divieto di transito, dalle ore 09 alle ore 19 del giorno 18/05/2025;

in via Saffi/ Bramante che va dall’immissione del Cavalcaferrovia a via Dante il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 00 alle ore 20 del giorno 18/05/2025;

in via Saffi/ Bramante che va dall’immissione del Cavalcaferrovia a via Dante il divieto di transito, dalle ore 07 alle ore 20, del giorno 18/05/2025; nei tratti di competenza del Comune di Cesenatico delle vie Rigossa, Fiorentina e Fossa l’istituzione di temporaneo senso unico di marcia direzione monte-mare, dalle ore 08.30 fino alle ore 19.00 del giorno 18/05/2025 salvo i periodi di sospensione della circolazione di 1 Ora a partire dal transito della vettura con la scritta “ inizio gara ciclistica” che precedono la gara.