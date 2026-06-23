Notte Rosa a Cesenatico: dieci denunce e otto segnalazioni nei controlli dei Carabinieri

In occasione della Notte Rosa, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle ore serali e notturne, con l’impiego del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti. Il bilancio è di dieci persone denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì e otto segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.

Tra i denunciati: due automobilisti per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1 g/l; un automobilista per rifiuto dell’accertamento antidroga dopo positività al pre-test salivare; un minorenne sorpreso a fare “impennate” in ciclomotore che ha tentato la fuga; un uomo trovato con due coltelli nel centro cittadino; due giovani trovati in auto con circa 10 grammi di cocaina già suddivisa in dosi; un cittadino marocchino per tentato furto in un negozio; un cittadino tunisino trovato in possesso di una bici elettrica rubata e strumenti da scasso; una donna che ha aggredito e oltraggiato i militari durante un intervento per una lite.

Gli otto segnalati alla Prefettura, per lo più giovani, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana in aree verdi e luoghi di ritrovo.