Notte Rosa 2026, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli: “Basta evocare la Romagna e tutti sorridono”

Il cast verrà svelato solo nelle prossime settimane, ma intanto parte la campagna promozionale della Notte Rosa, il Capodanno dell’estate italiana che abbraccia tutta la Romagna. Tra manifesti, carta stampata, radio e tv, autogrill della A14 e la stazione centrale di Milano. E confermando rispetto all’anno scorso claim, “Hit’s summer”, e anticipo al fine settimana del solstizio d’estate, dal 19 al 21 giugno. Con la 21esima edizione, sottolinea questa mattina alla stampa a Rimini l’assessore regionale al Turismo Roberta Frisoni, “l’ambizione per la Notte Rosa è essere sempre più frizzante e conosciuta, anche all’estero”, racconta a tutti “quanto si sta bene in Romagna”. E l’anticipazione è “il frutto della volontà di mandare un messaggio chiaro”, di voglia di divertirsi, rilassarsi e godersi la cultura. In questo periodo, conclude, c’è tanta incertezza, “ma in Romagna si sta sempre bene e la Notte Rosa lancia la stagione con allegria e accoglienza”.

Dalla costa all’entroterra, aggiunge il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad, non presente in conferenza stampa, “ogni luogo partecipa e contribuisce a creare quell’atmosfera che poi le persone si portano a casa”. Da anni, aggiunge il sindaco di Cesenatico e vicepresidente di Visit Romagna Matteo Gozzoli, gli operatori chiedono di anticipare l’appuntamento rispetto a luglio per “dare qualcosa in più all’inizio della stagione”. Da qui la scelta di una data “simbolica” come quella del solstizio. Dopo 21 anni prosegue, “questo grande evento di sistema è ancora più forte”, d’altronde, chiosa, “la Romagna basta evocarla e tutti sorridono. È un’isola di relax, divertimento e musica”.

E proprio la musica sarà grande protagonista, assieme alle radio, come richiama il manifesto di quest’anno, spiega l’ambassador Claudio Cecchetto. Che vede la confermata mascotte, il fenicottero rosa, che esattamente come tante persone ha deciso dopo averla conosciuta di stabilizzarsi in Romagna, una disc jockey a mix e microfono on air. “Questa è anche una terra di radio, in tante frequentano il territorio” e saranno partner dell’evento, per promuoverlo e raccontarlo live. Cecchetto vorrebbe poi che il logo “Hit’s summer” sia il marchio di altri eventi organizzati dai Comuni della costa e in prima persona pensa a un “Festivalband” itinerante, sulle orme del Festivalbar, per raccontare tutta la stagione. Più nel dettaglio della campagna promozionale entra infine la direttrice di Visit Romagna Chiara Astolfi: sono pronti 10.000 manifesti da affiggere, 35 in grande formato e 30.000 programmi da distribuire sul territorio, mentre 12 impianti promuovono l’evento negli autogrill della A14.

La Notte Rosa “invade” anche web e social, con piattaforma e sito dedicato, kit ad hoc e un progetto di influencer marketing con tik toker e youtuber. Sono poi in programma 300 spot su alcune radio nazionali e regionali; 50 uscite sulla carta stampata e 310 passaggi del teaser si promozione sugli schermi della stazione centrale di Milano.