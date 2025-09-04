Natale a Cesenatico: bando la pista del ghiaccio e il villaggio in Largo San Giacomo

L’area verde di Largo San Giacomo è pronta a diventare un parco natalizio con l’Amministrazione Comunale di Cesenatico che promuove un avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla collocazione di una pista di ghiaccio e di un villaggio natalizio. Il periodo interessato va dal 1° novembre 2025 al 31 gennaio 2026 con apertura mattutina, pomeridiana e anche serale nei giorni festivi.

La pista del ghiaccio potrà avere dimensione da 350mq a 500mq mentre il Villaggio di Natale potrà essere composte da casette in legno a tema natalizio. Viene ammessa solo ed esclusivamente la somministrazione di cibo a tema come cioccolata calda, dolciumi, biscotti natalizi e vin brulé e sono vietati altri tipi di cibi (pizza, piadina e simili) e superalcolici. Non potrà essere in alcun modo prevista la presenza di animali usati come attrazione o intrattenimento. L’area interessata è di 1232 metri quadri e l’Amministrazione è interessata a valorizzare la città nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, offrendo ai cittadini un motivo di incontro e di svago, per promuovere l’immagine di Cesenatico ed attirare nuovi flussi turistici durante la stagione invernale, coinvolgendo famiglie e bambini nel clima della magia, della fantasia, dell’atmosfera e dello spirito natalizio. La scadenza per presentare le domande è fissata a martedì 30 settembre alle ore 13 e sul sito del Comune di Cesenatico è disponibile tutta la documentazione.

Così la vicesindaca Lorena Fantozzi: «Abbiamo pubblicato questo avviso pubblico per dare modo a eventuali soggetti interessati per popolare ancora di più il Natale di Cesenatico, un periodo che negli ultimi anni ha fatto il pieno di turisti trainato dall’accensione del Presepe della Marineria e dai tanti eventi in programma. Speriamo di ricevere proposte interessanti e adatte a Cesenatico».