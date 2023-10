Morto Giovanni Bissoni: ex sindaco di Cesenatico e assessore regionale

E’ morto all’età di 70 anni Giovanni Bissoni, una lunga carriera nel mondo dell’amministrazione pubblica e della sanità. Era nato nel febbraio 1953 a Cesenatico, di cui è stato assessore all’urbanistica, vicesindaco e sindaco dal giugno 1977 al luglio 1979. Una seconda puntata come primo cittadino in un settennato dal 1983 al 1990. Successivamente la carriera politica in Regione, dove ha lavorato in diverse commissioni per poi diventare capogruppo Ds nel 1994. Dal 1995 al 2010 è stato assessore regionale alla sanità. Nel suo curriculum anche altri incarichi di rilievo all’Aifa (autorità di regolamentazione dei farmaci) come membro del consiglio di amministrazione. Dal primo aprile 2012 al 31 marzo 2014 è stato presidente dell’ospedale di riabilitazione di Montecatone. Nello stesso periodo, a Roma è stato presidente di Agenas (agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e sub-commissario per l’attuazione dei piani di rientro dei disavanzi del servizio sanitario regionale alla Regione Lazio. Dalle ore di venerdì 6 ottobre il feretro di Giovanni Bissoni sosterà nella sala convegni del Museo della Marineria dove la cittadinanza e gli amici potranno salutarlo prima di una cerimonia di saluto prevista alle ore 15 nell’area cortilizia del Museo. Per quella giornata il sindaco Gozzoli proclamerà il lutto cittadino.

L’omaggio del Comune di Cesenatico

Il Comune di Cesenatico gli ha reso omaggio in una nota: “Da una sua intuizione nacque il Museo della Marineria divenuto poi caposaldo della vita culturale di Cesenatico e sempre per sua volontà, l’Amministrazione prese in affitto dal Comune di Cesena i terreni per realizzare il Parco di Levante, ancora oggi polmone verde e centro di aggregazione per cittadini e turisti.

Bissoni si affermò a Cesenatico ma non si fermò di certo qui. Laureato in architettura, dopo il lavoro nella sua città iniziò una lunga carriera: fu eletto Consigliere Regionale in Emilia-Romagna dove fu prima Vicepresidente della Commissione consiliare territorio e ambiente e Presidente della commissione Bilancio e Programmazione ma soprattutto Assessore alla Sanità per ben quindici anni. Fu in questo periodo– dal 1995 al 2010 – che Bissoni lasciò ulteriormente il segno sul territorio divenendo di fatto uno dei protagonisti della formazione e del pensiero di una delle eccellenze più luminose d’Italia. È stato anche membro del CDA di AIFA, autorità nazionale competente per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia e dal 2014 al 2017 ha lavorato come subcommissario alla sanità per la Regione Lazio.

Bissoni è stato un militante del PCI, partito di cui faceva parte quando è stato sindaco di Cesenatico. In seguito, ha ricoperto i ruoli in regione Emilia-Romagna con il PDS prima e i DS poi prima di concludere la sua carriera politica all’interno del Partito Democratico.

Nelle prossime ora sarà comunicata la data ufficiale per l’allestimento della camera ardente e presso il Museo della Marineria di Cesenatico dove si svolgerà anche una cerimonia di saluto. Per l’occasione, il sindaco Matteo Gozzoli proclamerà una giornata di lutto cittadino”.

Il sindaco Matteo Gozzoli: “Un punto di riferimento”

«Ho conosciuto Giovanni nella mia vita da sindaco ed è sempre stato un punto di riferimento per me. Per i consigli che ho avuto la fortuna di ricevere e per tutto il lavoro svolto alla guida della nostra città e poi in Regione e in giro per l’Italia. Ha scritto la storia di Cesenatico, sempre fedele ai suoi ideali di sinistra, sempre animato da una passione e da una determinazione che non si sono fermati davanti a nulla. In queste ultime settimane ha disposto un’importante donazione della sua collezione di opere d’arte in favore del Comune di Cesenatico. L’ennesimo atto d’amore di Giovanni per questa città, nessuno di noi potrà mai dimenticarlo», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.