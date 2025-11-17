Cesenatico. Moria di vongole: «Nel 2025 produzione più bassa degli ultimi vent’anni»

Vongole: morde ancora la crisi. La pesca di “poverazze” nel 2025 è stata la peggiore degli ultimi 20 anni. È venuta a mancare completamente la sostenibilità economica per chi lavora in questo settore. La produzione è quasi sparita lungo i bassi fondali che vanno da Cesenatico a Goro. I banchi sotto costa sono ormai un lontano ricordo nelle acque da Zadina di Cesenatico fino alle foci del Po, campo di pesca delle 18 imbarcazioni autorizzate (11 delle quali sono di stanza nel porto di Cesenatico e 7 in quello di Goro), associate al consorzio Cogemo di Ravenna. Le morie sono diventate una costante ciclica e persistenti. Specialmente quando a fine estate e durante l’autunno si presenta il fenomeno della carenza d’ossigeno disciolto nell’acqua, che soffoca e annienta questi pregiati molluschi. Ma anche quando il mare è “buono”, le vongole della specie Chamelea Gallina non riescono neppure ad arrivare a crescere fino alla misura minima di 22 millimetri, che è consentita in deroga, viste le specificità biologiche dell’Adriatico. Sotto quella pezzatura non possono essere pescate e commercializzare.

Fa il punto della situazione Manuel Guidotti, presidente del Cogemo ravennate: «Quest’anno abbiamo pescato per tre mesi appena, giugno, luglio, agosto, tre giorni alla settimana, mentre nei primi cinque mesi siamo rimasti fermi. Al ritorno in mare in settembre, quando alle nostre barche è consentito pescare, la moria di vongole è deflagrata come una bomba ecologica, in appena un fine settimana. Delle vongole nel fondale erano rimasti solo i gusci vuoti. La perdita è stata pari al 70% su gran parte del compartimento di Ravenna. Ma il peggio – continua Guidotti – è che tutto questo si ripresenta e ripercuote in maniera diffusa e generalizzata ogni anno. Una criticità cronica, come confermato anche dalla Cooperativa Mare di Cattolica (Centro di Ricerca per la pesca e l’acquacoltura riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ndr), la cui relazione è stata trasmessa in Regione, all’assessore Alessio Manni. Le morie persistenti non danno tempo ai banchi di vongole di riformarsi e di crescere per poter esser pescate, ciò fa sì che per i pescatori e così per le imprese e l’indotto qui non c’è più sostenibilità socio economica. Il 2025 per la produzione è stato il peggiore degli ultimi vent’anni».

C’è anche scarsa fiducia per il futuro: «Facciamo ogni volta monitoraggi in mare e adesso troviamo poche e minuscole vongole, con la prospettiva che, quando si ripresenterà sul fondo ancora un filo d’acqua “cattiva”, tutto sarà di nuova spazzato via».