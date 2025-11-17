Cesenatico. Moria di vongole: «Nel 2025 produzione più bassa degli ultimi vent’anni»

Vongole: morde ancora la crisi. La pesca di “poverazze” nel 2025 è stata la peggiore degli ultimi 20 anni. È venuta a mancare completamente la sostenibilità economica per chi lavora in questo settore. La produzione è quasi sparita lungo i bassi fondali che vanno da Cesenatico a Goro. I banchi sotto costa sono ormai un lontano ricordo nelle acque da Zadina di Cesenatico fino alle foci del Po, campo di pesca delle 18 imbarcazioni autorizzate (11 delle quali sono di stanza nel porto di Cesenatico e 7 in quello di Goro), associate al consorzio Cogemo di Ravenna. Le morie sono diventate una costante ciclica e persistenti. Specialmente quando a fine estate e durante l’autunno si presenta il fenomeno della carenza d’ossigeno disciolto nell’acqua, che soffoca e annienta questi pregiati molluschi. Ma anche quando il mare è “buono”, le vongole della specie Chamelea Gallina non riescono neppure ad arrivare a crescere fino alla misura minima di 22 millimetri, che è consentita in deroga, viste le specificità biologiche dell’Adriatico. Sotto quella pezzatura non possono essere pescate e commercializzare.