Minorenne in moto investito da auto pirata a Cesenatico, è caccia ad una Ford Focus

Si sarebbe dileguato subito dopo essersi scontrato con una moto di tipo enduro di bassa cilindrata, condotta da un minorenne che era in arrivo da Rimini. E’ caccia al conducente di una Ford Focus, che ha avuto un incidente con il giovane centauro nel tardo pomeriggio a Cesenatico, ed esattamente nell’intersezione all’inizio della località rivierasca. Si parla, sostanzialmente, dell’incrocio con rotonda fra la ss16 e la via Cesenatico, teatro nei giorni scorsi di un incidente mortale che coinvolse un ciclista, caduto rovinosamente all’indietro dopo l’impatto con un’automobile. I sanitari accorsi sull’incidente di oggi pomeriggio hanno soccorso il giovane e fatto indossare un collarino al conducente della motocicletta, ma le condizioni del ragazzo non sembrerebbero essere gravi.