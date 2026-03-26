Meteo in Romagna: onda di 6 metri davanti a Cesenatico, vento a 48 nodi a Rimini

Cesenatico
  • 26 marzo 2026
Un surfista oggi a Marina di Ravenna (Foto Massimo Fiorentini)
Un surfista oggi a Marina di Ravenna (Foto Massimo Fiorentini)
Il mare oggi a Marina di Ravenna
Il mare oggi a Marina di Ravenna
Le porte vinciane chiuse a Cesenatico
Le porte vinciane chiuse a Cesenatico

CESENATICO. La boa Nausicaa2 di Arpae Emilia-Romagna, posta a circa 6 chilometri al largo di Cesenatico, alle 14 di oggi, giovedì 26 marzo, ha misurato un’onda massima di 5,94 metri. L’onda significativa (la media del terzo più alto delle onde) ha toccato invece i 3,42 metri alle 13.30. A generare questa altezza non tanto comune nel Nord Adriatico è stato il forte vento che ha soffiato prima da Nord Ovest per poi ruotare verso Nord e Nord Est. Lungo la costa le centraline 3BMeteo hanno misurato valori massimi di 67,6 Km/h a Lido degli Estensi, 86,9 a Marina di Ravenna, 88,2 a Rimini (circa 48 nodi), 85,2 a Riccione, 66 a Cattolica. In alto mare il vento ha soffiato anche più forte.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui