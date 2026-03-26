Meteo in Romagna: onda di 6 metri davanti a Cesenatico, vento a 48 nodi a Rimini

CESENATICO. La boa Nausicaa2 di Arpae Emilia-Romagna, posta a circa 6 chilometri al largo di Cesenatico, alle 14 di oggi, giovedì 26 marzo, ha misurato un’onda massima di 5,94 metri. L’onda significativa (la media del terzo più alto delle onde) ha toccato invece i 3,42 metri alle 13.30. A generare questa altezza non tanto comune nel Nord Adriatico è stato il forte vento che ha soffiato prima da Nord Ovest per poi ruotare verso Nord e Nord Est. Lungo la costa le centraline 3BMeteo hanno misurato valori massimi di 67,6 Km/h a Lido degli Estensi, 86,9 a Marina di Ravenna, 88,2 a Rimini (circa 48 nodi), 85,2 a Riccione, 66 a Cattolica. In alto mare il vento ha soffiato anche più forte.