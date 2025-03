Merenda in piazza per una trentina di “Umarell del porto” di Cesenatico

“Umarell del porto”, di certo già tutti pensionati, quelli che hanno deciso di anticipare la primavera con una merenda all’aperto come ragazzini, in piazza. Si sono dati appuntamento per un pomeriggio particolare, arrivando alla spicciolata nel largo di piazza Ciceruacchio sotto gli ottuagenari pini, a fianco della stele dedicata ad Anita e Garibaldi, davanti al rudere musealizzato dell’antica banchina del porto tirata a secco, per “celebrare” un gustoso quanto ghiotto incontro. E così per questa infrequente e originale merenda si sono dati convegno qui in una trentina, arrivati chi dal centro, chi da Madonnina S.Teresa altri ancora dalla vicina Cannucceto. Ad attenderli con salumi e buon vino Luciano Gorrieri, che qui tutti conoscono come “Luciano Aceto” per via di quella azienda agricola che nelle campagne di Reggio Emilia alleva capi di bestiame e produce aceto balsamico. Gorrieri, che sempre qui nel 2004 si aggiudicò a 52 anni di età la fascia gold del “Babbo più bello d’Italia”. In allegria la nutrita comitiva, raccolta in un crocicchio in una parte di piazza Ciceruacchio non ha mancato di levare calici di vino brindando, tagliando a profusione salame e affettati reggiani in connubio con la piadina romagnola. Con anche protagoniste le ex infermiere in pensione dell’ospedale “Marconi” a dar manforte e somministrare digestivi. Il tutto sotto lo sguardo divertito e compiaciuto dei tanti passanti.