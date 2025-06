Matteo Gozzoli vice presidente di Visit Romagna

RIMINI. Si è svolta oggi la seduta del Consiglio di Amministrazione di Visit Romagna, che riunisce le province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Tra i principali punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha approvato l’affidamento di temi e progetti ai consiglieri nominati per il mandato 2025-2027 e la nomina all’unanimità del vice presidente, Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico.

Spazio poi alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo di azioni condivise tra Film-Commission e Visit Romagna sempre più impegnate in attività di valorizzazione legate al cinema e all’audiovisivo: il CdA ha approvato lo schema di convenzione per il biennio 2025-2026. Le azioni previste contribuiranno a rafforzare l’immagine dell’Emilia-Romagna come territorio attrattivo per produzioni cinematografiche e audiovisive, generando al contempo ricadute culturali, economiche e turistiche. La convenzione prevede educational tour, attività di location scouting, accoglienza delle produzioni cinematografiche e televisive, oltre alla promozione delle opere girate in Emilia-Romagna.

È stato formalizzato, inoltre, l’accordo di compartecipazione agli interventi di valorizzazione del comparto turistico nelle province di Forlì-Cesena e Rimini per il 2025, che prevede una azione congiunta tra Visit Romagna e la Camera di Commercio di Rimini e Forlì-Cesena, per la promozione del territorio, attraverso un piano di iniziative che unisce costa ed entroterra.

In particolare, saranno sviluppati i tre progetti strategici “Via Romagna”, “Romagna Craft” ed “Experience in Valle”. I primi due, già attivi, saranno arricchiti con azioni mirate a stampa e influencer e, contemporaneamente, si dà il via al progetto pilota “Experience in Valle”, che vede coinvolti i comuni della costa della riviera di Rimini con quelli della collina, Federalberghi e Gal Valli Marecchia e Conca. La prossima settimana, da martedì 2 luglio, partiranno le prime escursioni a Montefiore Conca e alle Grotte di Onferno, per poi proseguire nelle settimane successive a Mondaino e Verucchio. Per info e prenotazioni www.riviera.rimini.it