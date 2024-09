L’improvviso peggioramento meteo ha portato nella serata di sabato 28 settembre 2024 temporali sparsi anche di forte intensità in Romagna, con numerose fulminazioni. Ingrossato per i venti di bora fino a 60 km/h anche il mare tanto che a Cesenatico, per via dell’improvviso innalzamento delle acque, il Comune ha disposto la chiusura d’urgenza delle porte vinciane che si prevede verranno riaperte nella mattinata di domenica 29 settembre 2024.