A causa del maltempo in Romagna la circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 16.20 fra le stazioni di Rimini e Cervia, sulla linea Rimini-Ravenna, per la pioggia che ha provocato l’allagamento dei binari nella stazione di Cesenatico. «Impossibile al momento predisporre servizi alternativi con bus per l’impraticabilità delle strade - si legge in una nota di Trenitalia -. Regolare la circolazione sulle linee Bologna-Rimini e Bologna-Ravenna».