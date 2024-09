Maltempo in Romagna: a Valverde di Cesenatico ingressioni marine, massima attenzione per la campagna

Nel primo dei tre giorni annunciati come critici per le piogge portate dal ciclone “Boris”, nel cesenate è a Cesenatico che nella giornata di oggi si stanno registrando le situazioni più critiche. L’allerta è in generale alta soprattutto in prospettiva dei peggioramenti meteo attesi per le prossime ore e già nel pomeriggio di oggi a Cesenatico si è insediato il Coc, il centro operativo comunale che coordina a livello locale le attività di protezione civile.

Qui il vento forte da nord est ha fatto crollare le temperature e con causato ingressioni marine. La prima ad essere colpita è stata la zona di Valverde, dove nel pomeriggio l’acqua del mare ha allagato viale Carducci. A peggiorare la situazione il fatto che manca ancora la duna protettiva, che si è cercato di fare in tutta fretta almeno per tamponare le zone più critiche dove la spiaggia è più corta e dove ci sono condomini che affacciano direttamente sull’arenile.

Le porte vinciane si sono chiuse nel primo pomeriggio dopo che l’ultimo peschereccio è entrato in porto e non riapriranno fino alle 18 di giovedì. Sempre nel pomeriggio è stato chiuso il sottopasso di viale Torino a Boschetto, problemi allagamenti anche in via Saffi, nel centro urbano, e massima l’allerta anche nelle frazioni di campagna come Sala: quando il mare “non prende” queste sono tra le prime zone a subirne le conseguenze.

Il sindaco Matteo Gozzoli è intervenuto per raccomandare la massima cautela: «Nel pomeriggio di oggi c’è stato l’incontro convocato dalla Prefettura in video conferenza con tutti i comuni della Provincia, Protezione Civile e Arpae per valutare l’ondata di maltempo che sta investendo il nostro territorio. Si tratta del ciclone “Boris” che ha provocato un’allerta meteo arancione». «Solo nella giornata di oggi abbiamo già superato i 57mm di pioggia caduta solo nel comune di Cesenatico. Nei prossimi due giorni ne sono previsti tra i 70mm e i 120mm con 36 ore di vento e mare mosso». Alla luce di questo è stato attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) allertando tutte le funzioni di Protezione Civile e i volontari. «È attivo dunque un presidio per monitorare l’andamento della situazione - assicura Gozzoli - Al momento permangono varie situazioni di criticità con allagamenti stradali diffusi e parziali ingressioni di acqua marina. Stiamo intervenendo con tecnici e mezzi per ridurre i disagi. Raccomandiamo cautela a tutta la cittadinanza in attesa del bollettino relativo alla giornata di domani. Seguiranno aggiornamenti».