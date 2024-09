Maltempo in Romagna, a Cesenatico la pioggia dà un po’ di tregua

Il mare è ancora piuttosto “arrabbiato” ma la tregua concessa dalla pioggia ha concesso di far rientrare le situazioni che preoccupavano di più a Cesenatico.

Nella mattinata di oggi sono stati distribuiti e sistemati sacchi di sabbia soprattutto sul lungomare di Valverde e nelle zone più critiche. ìNelle strade era ancora presente acqua ma non a livelli particolarmente critici, le strade chiuse ieri sera sono state riapere e i sottopassi con semaforo automatico in caso di allagamento erano tutti aperti nella mattinata.

Da ieri sera è operativo il Coc, il centro operativo comunale che coordina le attività di protezione civile a livello locale, che continua a tenere monitorata la situazione.

«In questo momento sul territorio comunale sono caduti 125mm di pioggia e continua a tirare molto vento - ha aggiornato sui canali social alle 13 il sindaco Matteo Gozzoli -. Alle 12 è stata diramata un’allerta rossa che riguarda il nostro territorio per quanto riguarda al criticità costiera e idrogeologica. Vi invito a seguire i canali social del Comune di Cesenatico, il sito istituzionale, a iscrivervi al servizio di allerta telefonica se ancora non l’avete fatto e a seguire il mio canale telegram per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Il Centro Operativo Comunale è attivo da ieri sera e stiamo monitorando il territorio. A Valverde sono stati posizionati i sacchi di sabbia a difesa dell’abitato ed è stata allestita la duna per proteggere il territorio dalle ingressioni marine. Nel pomeriggio di oggi è stata convocata una riunione con il prefetto e tutti i sindaci della Provincia di Forlì-Cesena per fare il punto della situazione. Vi terrò aggiornati».