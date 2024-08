Maltempo a Cesenatico: strade e sottopassi allagati, guasti alla fornitura di corrente elettrica VIDEO

Un sabato di disagi a Cesenatico, con previsioni confermate e un violento acquazzone tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Strade e sottopassi allagati e circolazione stradale inevitabilmente in difficoltà nel primo week-end di agosto.

Interruzioni di corrente

“Si é verificato un guasto alla fornitura di corrente elettrica in zona mercato ittico - ha annunciato il sindaco Matteo Gozzoli su Facebook - e sono corso riparazioni da parte degli operai di Enel. In serata ci saranno possibili distacchi programmati nella zona di Ponente per completare le operazioni”.

Sono stati temporaneamente chiusi al traffico il sottopasso di viale Torino e di viale Trento, con quest’ultimo poi riaperto al traffico verso le 14.30. Il sottopasso di viale Torino è stato riaperto alle 15.30.