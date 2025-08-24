Maltempo a Cesenatico, crolla un albero su un bungalow del Camping, danni anche a Gatteo e San Mauro Pascoli

Notte difficilissima per il maltempo anche sulla costa della provincia di Forlì-Cesena.

I Vigili del fuoco di Forlì-Cesena stanno intervenendo nei comuni costieri di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli per una ventina di interventi dovuti alla perturbazione che ha attraversato la riviera romagnola nella nottata.

Interventi per piante cadute sulle linee elettriche, sulla sede stradale e su un bungalow in un campeggio a Cesenatico, allagamenti di sottopassi e garage interrati. Non si segnalano persone coinvolte. Sono 6 le squadre impegnate sul territorio dai Distaccamenti di Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Cesena e dalla sede centrale di Forlì. Due squadre inviate in supporto anche ai Comandi di Rimini e Ravenna.