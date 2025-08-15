Madonna del Rosario in processione e benedizione del mare a Cesenatico FOTOGALLERY

A Cesenatico è tornata questa mattina la tradizionale sfilata in mare delle barche con la benedizione delle acque. Marinai e pescatori hanno trasportato a spalla, in processione, la statua della Madonna del Rosario che solitamente si trova nella chiesa di San Giacomo Apostolo, all’inizio del porto canale di Levante. La statua, per la prima volta sotto gli occhi del nuovo vescovo di Cesena - Sarsina Giuseppe “don Pino” Caiazzo (che aveva appena presieduto la messa all’aperto) è poi stata fatta salire nel peschereccio “Sirio” ed è stata portata in mare scortata anche dalle barche storiche cesenaticensi.

A Ponente il lancio della corona di fiori in mare con la tradizionale preghiera in memoria dei caduti. La benedizione del mare è poi avvenuta a Levante a fronte quasi del Grattacielo.