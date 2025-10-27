Cesenatico, lungo la ciclovia del Pisciatello potranno nascere due “bici-grill”: sarebbero tra i primi in Romagna

La scelta della Giunta parte dalla premessa che a fronte di un alto numero di frequentatori oggi questa infrastruttura verde e del tutto sprovvista di servizi igienici e di punti dove trovare ristoro o assistenza, di qui l’idea di dare la possibilità di aprire dei “rifugi” o meglio dei bici-grill: luoghi dove, al pari di quanto accade in montagna o lungo le autostrade negli autogrill, ci si possa fermare per una pausa ristoratrice, o anche solo per chiedere un’indicazione o qualche spunto per approfondire la conoscenza del territorio, o magari trovare assistenza e la possibilità ad esempio di fare piccole riparazioni alla propria bici.