Luglio turistico da incorniciare per Cesenatico: “Secondi in Regione per pernottamenti”

I dati di luglio fanno sì che Cesenatico torni ad essere la seconda località turistica per presenze di tutta la regione Emilia Romagna. Quel che è più significativo è che i dati raccolti e comunicati dalle attività ricettive turistiche siano in crescita tanto rispetto al 2023 che al 2019, ultimo anno prima dell’emergenza sanitaria e giudicato da tutti una stagione da incorniciare.

I dati

La Regione ha diramato in questi giorni i dati relativi ai pernottamenti del mese di luglio e Cesenatico ha raggiunto quota 898.728 segnando un + 0,2% rispetto al 2023 e un + 0,8% rispetto al 2019, ultima stagione prima dell’emergenza sanitaria. Le buone notizie non finiscono qui perché Cesenatico ha fatto segnare il secondo picco per pernottamenti di tutta la Regione Emilia-Romagna, solamente dietro a Rimini, meglio di Riccione e Cervia Milano Marittima. Se si allarga la lente d’indagine, la città nel trimestre, periodo da maggio a luglio 2024 registra una crescita del + 4,8% rispetto al 2023 e di un + 2,9% rispetto al 2019 nell’era precovid. Nella “classifica generale” Cesenatico rimane sul podio, al terzo posto dietro sempre Rimini e Bologna città metropolitana che può contare un turismo meno stagionalizzato.

La soddisfazione del sindaco

Ne può andare orgogliosa la cittadina a partire dal sindaco Matteo Gozzoli. «I dati diramati dalla regione ci raccontano di un mese di luglio che non solo ha tenuto ma che è in leggerissima crescita rispetto al 2023 e anche rispetto al 2019 quando il mondo e il turismo erano totalmente diversi» constata il primo cittadino. «Questi dati - conclude - ci fanno piacere e ci rendono orgogliosi perché siamo la seconda destinazioni per pernottamenti di tutta la regione guardando al solo mese di luglio».

Frutti di un percorso condiviso

Da canto suo l’assessora allo Sport e Turismo di Cesenatico, Gaia Morara, motiva le positività e assicura: «Stiamo lavorando da anni insieme ai privati e alle associazioni di categoria per migliorare e implementare ancora di più la tradizione turistica di Cesenatico e penso che questi dati siano un ottimo riconoscimento del percorso» . «Il dato da gennaio a luglio - evidenzia - ci vede al terzo posto per presenze in tutta la regione, un sintomo di come anche a Cesenatico il periodo di vacanza si stia allungando e sempre più destagionalizzando. Ora aspettiamo i dati di agosto e settembre per tracciare un bilancio consolidato dell’estate 2024». Bilancio che non può non tener conto, soprattutto in previsione futura, dei problemi che ha avuto il mare, capaci di rovinare la festa al turismo. A partire dal quel fenomeno del tutto naturale e climatico quanti indesiderato rappresentato dalla ricomparsa lungo tutto il medio e alto Adriatico delle mucillagini, e questo anche con cadenze sempre più ravvicinate nel tempo.