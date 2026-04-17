Lavoro, Cesenatico Servizi cerca un responsabile servizio strade: ecco come candidarsi

Cesenatico Servizi srl ha diramato un avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’assunzione di un responsabile servizio strade, segnaletica e ambiente – livello a2 (ex 7b) - ccnl igiene ambientale - aziende municipalizzate. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 13.00 del 28/04/2026 esclusivamente in forma telematica accedendo attraverso questo link

L’avviso completo è disponibile anche sul sito di Cesenatico Servizi, nella sezione Società Trasparente/Selezione del Personale/Reclutamento Del Personale/Bandi e avvisi di selezione per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione.