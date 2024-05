Lavoro: Cesenatico Servizi cerca un impiegato tecnico, il link per la domanda

La società Cesenatico Servizi srl comunica che è stato pubblicato sul proprio sito internet (www.cesenaticoservizi.it), alla sezione Società Trasparente/Selezione del Personale/ Reclutamento Del Personale

l’avviso di selezione volta alla formazione di graduatoria per l’assunzione di un impiegato tecnico livello 6B CCNL Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate.

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 13.00 del 07/06/2024 esclusivamente in forma telematica accedendo attraverso il link

https://selezione.pa.randstad.it/tecnicomanutentivo

Non saranno prese in considerazione domande inviate o consegnate a Cesenatico Servizi srl o con modalità differenti da quelle indicate nell’avviso.