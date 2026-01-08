Lavoro a Cesenatico Servizi: le figure richieste e come presentare la domanda

Cesenatico Servizi ha diramato un avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’assunzione di un responsabile settore strade, impianti elettrici, manutenzione mezzi e attrezzature, rup sicurezza - livello 8b - ccnl igiene ambientale - aziende municipalizzate. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 13.00 del 20/01/2026 esclusivamente in forma telematica accedendo attraverso il link https://selezione.pa.randstad.it/responsabilesettorecs

L’avviso completo è disponibile anche sul sito internet di Cesenatico Servizi, nella sezione Società Trasparente/Selezione del Personale/Reclutamento Del Personale/ Bandi e avvisi di selezione per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione. Non saranno prese in considerazione domande inviate o consegnate a Cesenatico Servizi srl con modalità differenti da quelle telematiche previste nell’avviso.