La vacanza in riviera romagnola a rate da 200 euro al mese: “Tutti hanno il diritto a godersi le ferie”

In vacanza a rate con 200 euro al mese: l’ultima trovata del “Club Family Hotel”. Il patron della catena alberghiera, Andrea Falzaresi, premette che «le ferie sono un diritto e quindi è giusto andare incontro a tutte le famiglie». Così questa estate chi sceglie di andare in vacanza in un villaggio o in un albergo del Club avrà la possibilità di pagare in rate mensili, grazie a un accordo con Mediobanca. Il cliente, una volta fatta la prenotazione, verserà una caparra e potrà mettersi in contatto con un incaricato dell’istituto di credito. In prativa - spiega Falzaresi - «diamo la possibilità di pagare le vacanze in un anno, sfruttando nuovi strumenti finanziari e richieste di mercato che vanno anche in quella direzione».

Questa offerta è valida in tutte le strutture turistiche che a Cesenatico, Cervia, Milano Marittima, Rimini e Riccione fanno capo alla catena alberghiera: questa estate passeranno da 13 a 15. Conclusa l’esperienza imprenditoriale dell’hotel “Executive”, che ha cambiato nome e gestione, Falzaresi aggiunge alla sua “flotta” il nuovo Club Family hotel Rimini Village ricavato dall’ex hotel Punta Nord, il Club Family hotel Village Riccione ricavato dall’ex hotel Le Conchiglie e il residence Alba con 13 appartamenti turistici. Il manager Mattia Casadio spiega: «Il turista può decidere di dilazionare da 2 a 12 mesi in base alle esigenze, mentre l’albergatore riceve subito tutto l’importo. Se una famiglia con due bambini ha un preventivo di 2.400 euro per una settimana all inclusive, può versare una caparra di 400 euro e pagare i restanti 2mila euro in 10 rate mensili da 200 euro al mese”» Il tutto - conclude Falzaresi - per «pacchetti vacanza con una formula all inclusive davvero unica, grazie alla quale le famiglie con bambini e ragazzi possono vivere settimane spensierate al mare».