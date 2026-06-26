La terza D della scuola “Arfelli” di Cesenatico vince il concorso “Un’anguilla per amica” curato da Ri.Nova Cesena

Se le attività in aula rappresentano il primo passo verso la conoscenza, l’esperienza diretta sul territorio consente di consolidare gli apprendimenti e trasformarli in consapevolezza. Ecco perché si è concluso con una visita nelle Valli di Comacchio il concorso “Un’anguilla per amica”, iniziativa di educazione ambientale targata Ri.Nova Cesena realizzata nell’ambito del progetto LIFEEL per sensibilizzare le giovani generazioni sulla tutela dell’anguilla europea e degli ecosistemi umidi.
Il premio finale riservato alle classi vincitrici è stata una giornata di scoperta presso il lavoriero di Stazione Foce, uno dei luoghi simbolo della tradizione valliva e della gestione sostenibile dell’anguilla nel Delta del Po.
Ad aggiudicarsi il concorso, per la categoria delle scuole secondarie di primo grado, sono state la classe 2C della scuola di San Bartolomeo in Bosco (Ferrara) e la classe 3D della scuola “D. Arfelli” di Cesenatico.
Durante la visita gli studenti hanno approfondito il ciclo biologico dell’anguilla europea, le tecniche tradizionali di pesca e le principali minacce che oggi mettono a rischio la specie. Accompagnati da tecnici e guide ambientali, hanno inoltre esplorato gli habitat umidi delle Valli di Comacchio, osservandone da vicino biodiversità, caratteristiche ecologiche e valore naturalistico.