La serie tv “Bad Guy” risceglie Cesenatico per la seconda stagione

La serie tv “Bad Guy”, che ha conquistato tanti spettatori e apprezzamenti su Amazon Prime, ha scelto Cesenatico anche per la sua seconda stagione. In particolare, il parco d’acqua “Atlantica” e il Camping Village sono diventate tra le location principali e il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea che non è solo un motivo di soddisfazione per motivi campanilistici e identitari, ma anche «una grandissima promozione per la nostra città». Anche perché non è un caso isolato. Già con un’altra serie di successo, “Summertime”, Cesenatico - fa notare il primo cittadino - «è diventata un punto di riferimento per l’industria cinematografica italiana, e di questo ne siamo orgogliosi». Tra l’altro, come comparse o per recitare in ruoli minori, e anche per predisporre i set, diverse persone del territorio sono state coinvolte e sui social stanno fioccando commenti entusiasti anche per avere fatto queste esperienze.