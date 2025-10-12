Cesenatico, la prima volta che la Chikungunya arrivò in Europa: il racconto dalla prima linea del focolaio di Ferragosto a Castiglione di Cervia del 2007

Se oggi la Chikungunya fa un po’ meno paura è perché la si conosce e si sa cosa fare per contenere e prevenire i contagi. Il protocollo che scatta in questi casi è quello previsto dalle linee guida nazionali e contiene una serie di pratiche che sono nate in Romagna, non molto distante da Cesenatico. Sono quelle che il dipartimento di Igiene pubblica dell’allora Usl Ravenna mise a punto in una drammatica estate a ridosso del Ferragosto nel 2007. Allora i casi registrati furono complessivamente 247. In prima linea c’era Raffaella Angelini, ex direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna oggi in pensione.