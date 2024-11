Il salone cesenaticense di acconciatura di Carla e Arianna Amaducci ancora sugli scudi in una manifestazione internazionale che ha visto la partecipazione di diverse nazioni a un concorso svoltosi a Parigi. Si tratta dell’edizione 2024 di ‘The Emergent Talent” a Mcb Beautè Sélection, in collaborazione con Estetica Network, che ha fatto registrare un grande successo del team italiano capitanato da Carla Bergamaschi, mentore 505, icona della coiffure internazionale, in rappresentanza del network al femminile 505 Parrucchiere Donna.

Ad aggiudicarsi il trofeo più ambito, “Tre best emergent talent award 2024’, è stata Marianna Avantaggiato, 23 anni del salone Equipe Carla Amaducci. L’altra acconciatrice italiana premiata è stata Silvia Armato del salone Maison Cò di Brescia cui è andato il premio del pubblico. “L’affermazione della nostra Marianna Avvantaggiato – mettono in luce Carla e Arianna Amaducci – è avvenuta in un contesto internazionale di alto livello e premia il talento della concorrente ma anche di riflesso l’ambito in cui opera, il nostro salone in cui abbiamo sempre cercato di far crescere le giovani, valorizzando e coltivando i talenti, come metodo e stile per stare sempre all’avanguardia attraverso l’insegnamento del mestiere. Si tratta dunque anche di un successo di squadra”.