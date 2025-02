La morte di Pantani e i sospetti sulla camorra a Madonna di Campiglio: il pm di Trento acquisisce gli atti dalle altre procure

Ipotesi di reato per ora senza indagati che dal punto di vista temporale iniziano proprio in Trentino, per le presunte alterazioni dei campioni ematici di Pantani durante i controlli anti doping la mattina del 5 giugno di 26 anni fa prima della frazione di Madonna di Campiglio che vedeva il campione romagnolo saldamente al comando della classifica del Giro d’Italia 1999 con 6 minuti di vantaggio, e finiscono la sera del 14 febbraio 2004 nel residence di Rimini. Sotto la lente della procura di Trento c’è il sospetto della “manipolazione” ad opera della camorra delle provette con il sangue di Pantani. Quindici fino ad ora le persone informate sui fatti ascoltate in procura per ricostruire le modalità del prelievo e capire perchè alla provetta di Pantani non fu assegnato un numero progressivo e anonimo ma il 11440, apposto alla presenza di più persone. Tra gli atti in possesso della magistratura di Trento anche le dichiarazioni rese a suo tempo e a più riprese ai carabinieri dall’ex capo clan camorristico di Mondragone, poi divenuto collaboratore di giustizia, secondo cui “se Pantani vinceva il Giro avrebbe buttato in mezzo alla via quelli che gestivano le scommesse”.