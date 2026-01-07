La Fiaccola Olimpica lungo le strade di Cesenatico - VIDEO GALLERY

Questa mattina la Fiaccola Olimpica è partita da Gatteo Mare per raggiungere Cesenatico, con un ampio giro lungo la città per poi mettersi in marcia in direzione Cervia. I tedofori e le tedofore (con cambi ogni 200 metri) hanno portato lo spirito olimpico fino alla Riviera. «La neve caduta ieri - ha detto il sindaco Matteo Gozzoli - ha fatto da scenografia perfetta al passaggio della fiamma olimpica in tutta la città e specialmente sul Porto Canale. Non avevamo mai avuto un simbolo così importante sul nostro territorio ed è stato bello vedere tante persone sul tracciato, specialmente tanti studenti accompagnati dai loro insegnanti».