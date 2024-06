Cosa ci fanno, indossati i panni di atlete che peraltro sono, una nota presentatrice e showgirl tv e un’assessora insieme in giro in bicicletta per Cesenatico? Preparano uno speciale per Sky per l’autunno. Cesenatico torna dunque in TV. Lo svela Visit Cesenatico, il canale di promozione e informazione degli eventi cittadini, che sta collaborato alla realizzazione dello speciale Icarus Ultra di Sky Sport e Cielo. Con la partecipazione di Filippa Lagerbäck, l’ex modella svedese naturalizzata italiana, del Batani Select Hotels e Time To Move Group. Si tratta di preparare una speciale puntata, che andrà in onda tra settembre e ottobre, e avrà come fil rouge il tema mobilità sostenibile e progetti di sostenibilità ambientale. In pratica parlerà di muoversi in città e nell’immediato entroterra in bici, guardandosi attorno a ciò che di bello e tipico c’è da vedere e più ancora a impegnarsi a custodire un ambiente sano e pienamente sostenibile.

Filippa Lagerbäck in compagnia di Gaia Morara, assessora al turismo e allo sport del Comune di Cesenatico, in sella rispettivamente a una bici elettrica e a una bici da corsa, sono andate a “esplorare” i luoghi più significativi cittadini, tutti facilmente raggiungibili spostandosi lungo percorsi ciclabili. Nel contempo Morara ha raccontato progetti e realizzazioni legati alla sostenibilità ambientale; sottolineando nei fatti il buon stile di vita che caratterizza Cesenatico.

Icarus Ultra è un programma televisivo dedicato alle avventure sportive e alla natura. In questa serie, gli appassionati di sport e di natura possono seguire viaggi e sfide in luoghi suggestivi. Un modo per seguire e conoscere nuove attività sportive e godersi località e paesaggi splendidi da visitare.