Jerry Calà: ”La mia estate a Cesenatico e l’anello lanciato in testa a una spasimante svizzera”

In una lunga intervista dei giorni scorsi al Corriere della Sera, Jerry Calà ha ricordato un curioso episodio di una sua estate a Cesenatico. «La mia estate più turbolenta? A Cesenatico. Avevo vent’anni, conobbi una signora svizzera bellissima, che però di anni ne aveva quaranta, nacque l’amore ma non poteva durare. Dopo l’estate si presentò a casa mia a Milano con un anello, andai in crisi. Riuscii a troncare, lei se ne andò. Preso dal panico, dopo dieci minuti buttai l’anello dalla finestra ma feci male i calcoli e l’anello piovve su di lei che era rimasta lì. Appollaiati alle finestre c’erano gli altri dei Gatti di Vicolo Miracoli che sogghignavano. Mi sarei sotterrato».