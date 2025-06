Cesenatico, incidente a Borella: scontro moto-bici. Due feriti al Bufalini

Scontro moto-bici a Borella di Cesenatico. È successo intorno alla mezzanotte della notte tra sabato domenica e sul posto, insieme a due ambulanze del 118, è intervenuta anche la Polizia Locale di Cesenatico per i rilievi del caso.

A scontrarsi una moto di grossa cilindrata, guidata da un uomo, che procedeva in direzione mare a velocità probabilmente sostenuta e una bicicletta guidata da una ragazza di 18 anni. Questa veniva dalla pista ciclabile e stava attraversando la via Cesenatico quando è stata centrata nella ruota posteriore dalla moto. Il motociclista ha tentato di tenere la moto scivolando per una 50ina di metri sull’asfalto della via Cesenatico e finendo per centrare un’auto in sosta, terzo veicolo coinvolto nell’incidente, per poi finire di rimbalzo nella carreggiata opposta.

Entrambi, motociclista e ciclista sono stati trasportati al Bufalini. La ragazza ha subito un trauma cranico e risulta essere fuori pericolo, ma in un primo momento le sue condizioni era sembrate particolarmente critiche per via di un trauma al volto.