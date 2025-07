Incendio e paura in via Cartesio a Cesenatico FOTOGALLERY

Stava sdraiato a letto con in mano il cellulare in carica. Quando una scintilla ha fatto partire un incendio. Momenti di grande paura per alcuni giovani che si trovavano in relax al primo piano di una palazzina di via Cartesio attorno alle 18. Nessuno ha capito esattamente da dove la scintilla sia scoccata. Non è escluso che lo sia stata dalla presa dove era attaccato il caricatore dello smartphone. Fatto sta che le scintille hanno subito intaccato il materasso del letto ed incendiato rapidamente mobilio e coperte. Tutti sono fuggiti in strada lanciando l’allarme. Un vicino di casa, preso il coraggio ed impugnato un estintore, è rientrato nelle stanze alte della casa ed ha contribuito a domare quasi completamente l’incendio già prima del sopraggiungere, per soccorso e messa in sicurezza, dei vigili del fuoco da Bellaria e di un’ambulanza del 118. Nessun ferito ma danni seri, e ancora da quantificare, ad una delle stanze della casa.