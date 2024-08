Incendio a Sala di Cesenatico: vigili del fuoco in azione in via Fossalta - Gallery

Un incendio dalle 8.30 circa di questa mattina sta colpendo un deposito della Tecnosonda a Sala di Cesenatico in via Fossalta. Sul posto sono attivi i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per la messa in sicurezza della zona e la gestione della viabilità. Non si registrano feriti, mentre le fiamme hanno aggredito alcuni mezzi agricoli. I Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenuti con quattro squadre, provenienti dai distaccamenti di Cesenatico Cesena e sede centrale per fronteggiare l’emergenza. Le fiamme sono state circoscritte e domate, evitando che si propagassero ad altre aree dell’azienda. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.