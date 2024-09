Cesenatico, in vendita gli stendardi del passaggio del Tour de France: il ricavato in beneficenza

Stendardi celebrativi del passaggio del Tour de France, in vendita per beneficenza con le Tende artistiche di questa edizione. Il Tour del France, evento sportivo mondiale di eccezionale presa, quasi che irripetibile per la Romagna, è già entrato a pieno titolo nella storia, non soltanto sportiva, di Cesenatico. La sua eco tuttavia non è ancora del tutto archiviato, per le richieste che sono state fatte di avere e collezionare gli stendardi celebrativi. Quelli che prima e durante la partenza di tappa “Cesenatico Bologna”, del 30 giugno 2024, erano stati realizzati per tappezzare le strade della cittadina, a dare il benvenuto al Tour.

Il Comune, tramite l’Ufficio del Turismo ha così deciso di far cosa gradita ai estimatori e cultori dell’evento, consegnando 80 stendardi celebrativi della seconda tappa, la “Cesenatico Bologna”, della grand boucle alla Consulta del Volontariato. Misurano 70 x 190 centimetri, hanno forma rettangolare, con sopra in campo giallo“ Tour de France Grand Départ Florence Emilia-Romagna, Cesenatico 30 giugno 2024”.

Saranno venduti assieme alle venti Tende al mare, dell’edizione di questa stagione, la XXVII dell’iniziativa ideata da Dario Fo, e dedicate anch’esse al Grand départ del Tour 2024. Dieci tende, come oramai di consueto, sono state realizzate dagli allievi dell’Accademia delle Belle arti di Ravenna altre dieci, per la prima volta, dagli ospiti del Centro socio-occupazionale de “La Nuova Famiglia” di Cesenatico. Quelle degli allievi del corso di Pittura del professor Minguzzi rendono omaggio ai simboli, ai protagonisti e ai vincitori della maglia gialla, quelle degli ospiti del Centro occupazionale immortalano su sfondo giallo i simboli della città meta dal Tour: Firenze, Rimini, Cesenatico, Bologna, Piacenza, Torino.

Dettaglia Katia Sasselli, presidente della Consulta, che raccoglie le associazione di volontariato locali: «Ci siamo detti subito disponibili alla gestione anche di questa vendita per scopi benefici. Così come ogni anni facciamo per la rassegna della tende artistiche al mare. Domani (oggi per il lettore, ndr) andremo a prendere in consegna gli stendardi celebrativi del Tour, Nel frattempo di tende ne sono state vendute una mezza dozzina; ricordo quelle degli allievi dell’Accademia dove sono realizzate le biglie coi ciclisti, il passaggio della borraccia tra Bartoli e Coppi, Marco Pantano che corre in bici...».

Da ricordare poi come ogni due anni, grazie anche alla vendita della Tende al mare, la Consulta attraverso un bando inviti le associazioni no profit a presentare progetti meritevoli di essere sostenuti e finanziati. Così da ultimo è stato fatto per l’associazione “Oasi di Desirèe” che si occupa di aiutare e mantenere animali vecchie e abbandonati, per i team dei Vigili del Fuoco volontari e di Radio Soccorso per l’acquisto di forniture di protezione civile.

Per informazioni Consulta del Volontariato Cesenatico: cellulare 353 4138129; posta elettronica: niocesenatico.csv@ gmail.com