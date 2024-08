In tre avevano borseggiato una turista a Cesenatico, arrestati dai Carabinieri

Borseggiano una turista e fuggono col suo cellulare, ma voi vengono rintracciati e portati in camera di sicurezza, nonostante le resistenze. Ben tre arresti avvenuti giovedì sera a Cesenatico ad opera dei carabinieri. Sono stati proprio i militari della stazione locale ad assicurare alla giustizia un diciottenne, un ventenne ed un ventiseienne, di origine straniera, ritenuti responsabili del reato di resistenza ad un pubblico ufficiale e denunciati per il reato di furto aggravato in concorso. I carabinieri erano stati allertati dalla centrale operativa podo dopo che una turista cinquantaquattrenne aveva comunicato di aver subito il furto della propria borsa mentre era intenta a riposare in uno stabilimento balneare della spiaggia di ponente. Se ne era accorta quasi immediatamente e aveva quindi inseguito i tre malfattori, riuscendo a farsi consegnare la borsa ma constatando, tuttavia, che dentro non c’era più il cellulare. I tre si erano dileguati ma i carabinieri li hanno rintracciati di lì a breve, in viale Roma. Sottoposti a controllo, all’interno dello zaino di uno dei tre stranieri c’era proprio il telefono della vittima. I tre hanno iniziato a minacciare e spintonare i militari, che li hanno bloccati, ammanettati e dichiarati in stato di arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Portati in caserma in collaborazione con una pattuglia della polizia di Cesenatico, gli arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza e oggi, in udienza il Tribunale di Forlì ha convalidato gli arresti comminando loro il divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena in attesa della prossima udienza, fissata per il due settembre.