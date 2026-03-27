In giro per Cesenatico nonostante l’espulsione: 37enne denunciato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato un 37enne marocchino, responsabile dei reati di “soggiorno irregolare nel territorio nazionale” e “violazione del provvedimento di espulsione”.

L’uomo, che nel marzo del 2022 era stato sottoposto a fermo dai Carabinieri di Cesenatico, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Forlì e condotta dai militari del Nucleo Operativo di Cesenatico, era stato poi condannato dal Tribunale di Forlì alla pena di 4 anni, 5 mesi 5 e 10 giorni di reclusione per violenza sessuale e lesioni personali aggravate commessi nel febbraio 2022, in un comune della riviera. Nell’ottobre scorso, al termine dell’espiazione della pena scontata presso il carcere di Verona, l’uomo era stato colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

L’altro pomeriggio i militari del Nucleo Radiomobile Cesenaticense, nel transitare per le vie del centro cittadino, lo hanno riconosciuto e fermato e, al termine degli accertamenti, dopo averlo denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì, lo hanno condotto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano, ove verrà trattenuto in attesa della effettiva esecuzione del provvedimento di espulsione per il Paese di origine.