In giro per Cesenatico nonostante il foglio di via: 42enne denunciato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato numerosi servizi mirati al controllo delle principali arterie stradali. Un 24enne extracomunitario è stato denunciato per essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale, in violazione dell’ordine del Questore. Un 42enne italiano è stato denunciato dal Radiomobile di Cesenatico in quanto si trovava in violazione delle prescrizioni emesse dal Questore, a seguito di varie condotte illecite denunciate dai Carabinieri, con foglio di via obbligatorio recante il divieto di ritorno nel territorio del Comune. Tre automobilisti, sottoposti ad accertamenti sono risultati con un tasso alcolico nettamente superiore la soglia consentita dalla legge, uno dei quali è risultato positivo anche alle sostanze stupefacenti, quindi sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria con i conseguenti ritiri delle patenti di guida. Un ventunenne è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish.