In Croazia in tre ore con il traghetto da Cesenatico: piace lo storico collegamento marittimo

Per l’Adriatico torna da Cesenatico e da Pesaro il collegamento marittimo con la Croazia a bordo del Nautilus, 375 posti, messo in mare dall’armatore Righetti Navigazione. Destinazione Rovigno, Lussino, Novalia. Mete raggiungibili in giornata dopo avere navigato per 75-80 miglia nautiche, seduti comodi bordo del Nautilius. Un’opportunità, quella di raggiungere via mare la Croazia, queste tre destinazioni istriano dalmate, sempre più valutata con favore da romagnoli e marchigiani, ancorché da turisti in vacanza in Riviera, interessati a una bella gita di uno o più giorni sull’altra sponda dell’Adriatico. Tanto che già, per le per le prime partenze stagionali il Nautilus, ha subito fatto il pieno di passeggeri a bordo.

Paolo Gorini di Gomo Viaggi di Pesaro, responsabile dell’agenzia che organizza e raccoglie le prenotazione per il viaggio e soggiorni eventuali, conferma: «Possiamo certamente affermare che la stagione 2024 sta riscontrando numeri positivi sia per quanto riguarda la destinazione di Rovigno, che operiamo da Cesenatico; che di Lussino e Novalja, che operiamo da Cesenatico e Pesaro». «La validità della motonave Nautilus - prosegue - è una garanzia e la limpidezza dell’acqua è una componente che fa di queste destinazioni una meta ambita. In poco più di tre ore si attraversa il mare Adriatico per ritrovarsi in un’oasi di bellezza».

Rovigno resta molto gettonata per la gita giornaliera. Si parte, la domenica e il mercoledì, al mattino da Cesenatico alle 7.30 per rientrare alle 22.30 dello stesso giorno. Con la possibilità anche di trascorrere 8/9 ore lì. Lussino (partenze il lunedì, giovedì e sabato), invece è più apprezzata per trascorrere qualche giorno di vacanza e la possibilità di soggiornare da 2 a 7 notti. «La rende meta di famiglie e coppie che cercano la pace, la tranquillità e la bellezza della natura», la descrive Paolo Gorini. Novalia, la località turistica, con partenze il sabato, «è metà di studenti che vogliono festeggiare la maturità appena ottenuta con una settimana di divertimento in discoteche sulle spiagge. La più famosa - precisa - è quella di Zrce».

«Siamo molto soddisfatti di poter operare questa linea dall’Italia alla Croazia che, unica in Italia, vanta oltre 20 anni di attività con centinaia di migliaia di passeggeri che, ancora oggi, tornano nelle località che hanno già visitato decine di volte. La ritengo un fiore all’occhiello delle due regioni interessate, Emilia Romagna e Marche, e mi piacerebbe che i nostri progetti futuri, importanti e ambiziosi, fossero tenuti nella giusta considerazione dagli enti preposti», conclude.