“In cambio dell’hashish prendi pure il monopattino”: ma il mezzo era rubato e scatta la denuncia a Cesenatico

Il Comando di Polizia Locale di Cesenatico negli ultimi giorni dell’anno ha intensificato il controllo del territorio.

Sono state due le persone denunciate per guida in stato d’ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida. Sul fronte delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti sono stati segnalati quattro maggiorenni trovati in possesso di modica quantità di hashish. In un’occasione si è provveduto a fermare e denunciare alla competente autorità un giovane classe ‘98, nordafricano residente a Cervia trovato in possesso di 20 grammi di hashish occultato all’interno degli slip. Nei giorni successivi il giovane è stato nuovamente denunciato per il medesimo reato in quanto trovato in possesso di un’ingente somma di denaro e 12 grammi di hashish.