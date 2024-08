Il Tour ha avuto un impatto d’aumento del 50% sulla ricettività alberghiera di Cesenatico

Durante l’ultima DMO sono stati presentati i dati relativi al primo semestre del 2024 con un’analisi del brand Cesenatico sia per quanto riguarda la reputazione online che per quanto riguarda le presenze e l’occupazione alberghiera e delle altre strutture. Il periodo preso in esame è interessante per due motivi: il mese di maggio è stato quello dei grandi eventi sportivi internazionali – Triathlon Challenge, Nove Colli e Spartan Race – e della partenza della tappa del Tour de France che è andata in scena domenica 30 giugno.

Per quanto riguarda i dati relativi al mese di maggio sono diverse le voci che saltano all’occhio: in primis il + 58% di presenze straniere rispetto al 2019 secondo i dati ufficiali diramati dalla regione Emilia-Romagna; inoltre, la crescita degli arrivi di +75% sempre rispetto all’ultimo anno prima dell’emergenza sanitaria. Gli arrivi in totale sono stati 70.841 con 307.030 presenze e una permanenza media di oltre 4 giorni. Le presenze degli italiani hanno toccato il + 40% rispetto al 2019.

Stringendo invece la lente sul mese di giugno impreziosito dalla tappa del Tour de France il dato più importante si registra per quanto riguarda l’impatto sull’occupazione media delle camere con il dato di saturazione che ha raggiunto l’85% con un + 50% rispetto al giugno “normale” dello scorso anno. Il Tour de France ha avuto un’immensa eco anche nel mondo online. La Francia è stata il paese con più sessioni online sul portale di Visti Cesenatico rappresentando il 7,20% del traffico totale. Se si guarda la parola chiave più utilizzata per cercare la destinazione – dopo ovviamente Cesenatico – si trova “tour de france cesenatico” il segno che l’intera località è stata a lunga identificata con l’evento.

In generale nella prima parte del 2024, la crescita dei flussi di Cesenatico è superiore alla media provinciale, a quella regionale e a quella dell’ambito dei comuni della Riviera.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Gaia Morara

«Che il Tour de France fosse un evento di portata promozionale mai visto primo non era in dubbio, parliamo dell’evento sportivo più seguito in assoluto dopo i Mondiali di Calcio e le Olimpiadi. Le immagini del nostro Porto Canale e di tutte le persone ai bordi della strada hanno fatto il giro del mondo come mai prima ed è stata una giornata di festa perfetta. Allo stesso tempo, era importante verificare anche la ricaduta turistica di questo evento e i dati presentati alla DMO sorridono decisamente: l’85% di saturazione media delle camere è un dato straordinario che ci restituisce l’impatto della Grand Boucle su Cesenatico. Il fatto che i maggiori visitatori stranieri del nostro portale turistico provengano dalla Francia è l’ennesima conferma della ricaduta straordinaria di questo evento», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

«Il mese di maggio appena passato è stato molto positivo per Cesenatico per quanto riguarda le presenze, sia degli stranieri e degli italiani. La combinazione di Nove Colli – la nostra tradizione sportiva che avanza – e la Spartan Race che ormai si sta consolidando è stata impreziosita dal Triathlon Challenge che ha portato presenze straniere e un alto livello dal punto di vista sportivo. Dobbiamo guardare avanti e se pensiamo a maggio 2025 abbiamo già la conferma di questi tre grandissimi eventi mentre nel mese di settembre dopo le Finals di Basket 3x3 ci prepariamo a Memorial Pantani, Triathlon Maratona Alzheimer e ai Mondiali di Beach Tennis. Durante la DMO abbiamo parlato dell’importanza di allungare la stagione concentrandoci sulla promozione verso il mercato straniero ma anche verso il mercato italiano», le parole dell’assessore Gaia Morara.